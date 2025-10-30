VIDEO: Hành trình kịch tính như phim, xuyên đêm cứu 3 người ở Đà Nẵng

Rạng sáng 30-10, lãnh đạo UBND xã Trà Tân, TP Đà Nẵng, cho biết lực lượng chức năng của xã đã hoàn thành việc khiêng bộ 3 người bị thương nặng do sạt lở đất đến Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My an toàn.

Trước đó, chiều cùng ngày, Trạm Y tế xã Trà Tân (cơ sở 2 xã Trà Giác cũ) tiếp nhận 5 nạn nhân bị sạt lở đất vùi lấp, trong đó có 3 người bị chấn thương sọ não, mức độ nặng, tiên liệu xấu.

Các nạn nhân bị sạt lở đất vùi lấp, chấn thương nặng

Sau khi trao đổi và xin ý kiến Ban Chỉ huy Tiền phương Quân khu 5 và Ban chỉ huy (BCH) Phòng thủ dân sự Khu vực 3, lúc 19 giờ tối 29-10, BCH Phòng thủ dân sự xã đã trao đổi, thống nhất phương án di chuyển 3 nạn nhân bằng cách khiêng bộ qua các điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 40B.