Video giới thiệu iPhone Air siêu mỏng vừa ra mắt của Apple

Hải Phong| 10/09/2025 06:44

Apple vừa công bố mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay – iPhone Air, với độ dày chỉ 5,6mm. Dưới đây là đoạn video giới thiệu mẫu iPhone hoàn toàn mới của Táo khuyết.

Theo đoạn video giới thiệu, iPhone Air siêu mỏng, đáng kinh ngạc về độ nhẹ và bất ngờ về độ bền. 

iPhone Air được trang bị chip A19 Pro mới, thiết kế riêng cho Apple Intelligence. Máy tích hợp camera trước 18MP Center Stage mới và hệ thống camera Fusion 48MP tiên tiến, hỗ trợ Dual Capture, chế độ Action, ảnh chân dung thế hệ mới cùng nhiều tính năng khác. Tất cả đều đi kèm thời lượng pin bền bỉ cả ngày.

iPhone Air có giá khởi điểm từ 31,99 triệu đồng cho bản 256GB, mở đặt trước từ hôm nay và chính thức bán ra từ 19/9.

(Theo Apple)

