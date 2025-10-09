Video giới thiệu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, chế tác đặc biệt

Hệ thống camera tiên tiến nhất từ trước đến nay hỗ trợ quay ProRes RAW, với cảm biến lớn hơn 56% và khả năng zoom quang học chất lượng 8x, đưa bạn đến gần hành động hơn bao giờ hết.

Đây cũng là chiếc điện thoại đầu tiên hỗ trợ genlock, cho phép đồng bộ video chính xác, tạo nên hiệu ứng điện ảnh chuẩn Hollywood.