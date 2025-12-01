VIDEO: Giao tranh dữ dội tại biên giới Afghanistan - Pakistan

Ngày 11-10, giao tranh dữ dội nổ ra dọc biên giới Afghanistan - Pakistansau khi hai nước liên tục cáo buộc nhau vi phạm không phận và tấn công lẫn nhau, theo hãng tin Reuters.

Giới chức an ninh Pakistan cho biết đã “đáp trả toàn lực” trước hành động “nổ súng vô cớ từ phía Afghanistan”.

“Lực lượng Afghanistan đã phát động các cuộc tấn công vô cớ tại 5-6 điểm dọc biên giới Pakistan - Afghanistan, nhắm vào các chốt của Pakistan” - ông Jan Achakzai, một quan chức cấp tỉnh của Pakistan, viết trên mạng xã hội X.

Theo ông Achakzai, phản ứng của quân đội Pakistan “mạnh đến mức các tay súng Afghanistan buộc phải rút lui và để lại thương vong”.