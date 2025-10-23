VIDEO: Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thông tin vụ thanh niên dùng dao tấn công khiến 7 người bị thương

Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết đầu tiên đối tượng có hành vi hành hung 1 cháu bé nằm cùng giường với con mình và người nhà bệnh nhân. Khi nhân viên y tế vào can ngăn, giành lại cháu bé thì đối tượng này dùng dao tấn công liên tiếp.

Trưa 23-10, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã thông tin chính thức về vụ việc người nhà bệnh nhân dùng dao tấn công khiến nhiều nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân bị thương.

Cũng theo ông Hải, vụ việc có 7 người bị hành hung trong bệnh viện, gồm 2 điều dưỡng, 1 thực tập viên tại bệnh viện bị thương, 2 người nhà chăm sóc bệnh nhân, 2 cháu nhỏ bị thương. Trong đó, có 1 trường hợp bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Giám đốc bệnh viện, nguyên nhân dẫn đến vụ việc phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an.

Trước đó, như đã đưa tin, vào sáng cùng ngày 23-10, 1 người đàn ông bất ngờ dùng dao tấn công khiến nhiều nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị thương. Sự việc khiến nhiều bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện hoảng loạn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khống chế, bắt giữ đối tượng.