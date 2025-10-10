VIDEO: Dùng xe đặc chủng, drone để cứu trợ người dân bị cô lập trong nước lũ

Ngày 10-10, mực nước sông Cầu vẫn ở mức cao, nhiều đoạn đường quốc lộ 3 đoạn qua xã Trung Giã (TP Hà Nội) bị ngập sâu.

Sau gần 2 ngày nước xã Trung Giã nhiều khu vực ngập sâu trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực quốc lộ 3 (đoạn qua xã Trung Giã) nhiều đoạn vẫn bị ngập sâu, có nơi nước dâng tới 1,5 m, khiến phương tiện giao thông đường bộ không thể di chuyển.

Lực lượng công an, quân đội và dân quân địa phương đã được huy động khẩn cấp để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an túc trực xuyên đêm, triển khai 3 xe đặc chủng có khả năng lội nước, nhiều cano để đưa người dân qua khu vực ngập nặng, vận chuyển nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu.