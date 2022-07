Video dài 2 năm trên YouTube được phát thế nào

Hình ảnh cô gái ngồi học bài trở thành biểu tượng của thể loại Lofi. Ảnh: Lofigirl.



Khác với các kỹ thuật đơn giản để thiết lập luồng phát sóng 24/7, bản quyền của kênh âm nhạc này có nhiều vấn đề. Theo The Verge, Lofi Girl hoạt động trên vùng xám về quy định bản quyền từ YouTube. Cụ thể, kênh làm việc với các nghệ sĩ để sử dụng bài hát của họ trên luồng trực tiếp. Tuy nhiên, Lofi Girl không nắm giữ bản quyền tất cả tác phẩm.

Trước khi bị chấm dứt vào 10/7, Chilled Cow (tiền thân của Lofi Girl) cũng bị chấm dứt một video phát sóng kéo dài hơn 13.000 giờ vào năm 2020. Lý do được đưa ra cũng là vi phạm bản quyền của nền tảng.

Sau đó, phía YouTube phản hồi rằng việc luồng phát sóng bị dừng là do sai lầm của họ. Luồng trực tiếp được khôi phục sau đó và kéo dài đến ngày 10/7. Vào năm 2017, kênh cũng bị chấm dứt sau khi phát trực tiếp 3 tháng vì sử dụng hình ảnh từ phim hoạt hình Whisper of the Heart của studio Ghibli.

(Theo Zing)