VIDEO: Công an đưa hàng chục thùng carton khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình

Tối 7-10, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã đưa hàng chục thùng carton từ tòa nhà 18 Tam Trinh (Hà Nội), nơi có trụ sở công ty của ông Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) lên xe tải và rời đi.



Lực lượng Công an kiểm đếm thùng carton dưới sảnh tầng 1 toà nhà

Theo ghi nhận, tối cùng ngày, dưới sự giám sát của lực lượng công an, nhiều người đã đưa hàng chục thùng carton xuống sảnh tầng 1 của tòa nhà. Sau đó, khoảng 19 giờ 35 phút cùng ngày, cảnh sát đã chuyển các thùng carton này ra xe tải để đưa về trụ sở công an.

Chiều 7-10, nhiều công an liên tục đi vào tòa nhà 18 Tam Trinh, nơi có trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Nơi đặt trụ sở công ty của Shark Bình tại tầng 3 tòa nhà số 18 Tam Trinh có rất đông công an đang làm nhiệm vụ.

Nhiều nhân viên của công ty cũng đang có mặt tại đây để làm việc với lực lượng chức năng.