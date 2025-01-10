[Video] Cảnh báo tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt tài sản từ sự cố an ninh mạng tại CIC

- Luôn cập nhật cảnh báo từ cơ quan Công an, ngân hàng và báo chí chính thống.

- Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, hay thông tin bảo mật cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, kể cả người tự xưng là công an hay nhân viên ngân hàng.

- Không chuyển tiền vào tài khoản lạ, kể cả có tên tương tự cơ quan Nhà nước.

- Khi cần thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng, phải đến trực tiếp quầy giao dịch hoặc sử dụng ứng dụng, website chính thức.

- Người dân hãy chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, nhất là người già và trẻ nhỏ, để cùng nâng cao cảnh giác.