[Video] Cảnh báo tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt tài sản từ sự cố an ninh mạng tại CIC

Các thủ đoạn lừa đảo
Thủ đoạn đầu tiên: giả mạo ngân hàng, CIC, hoặc tổ chức tín dụng, gửi tin nhắn, email, thậm chí qua mạng xã hội với nội dung đánh vào tâm lý lo lắng của người dùng. Thí dụ: “Tài khoản của bạn đã bị lộ mật khẩu", "Ngân hàng XXX: Giao dịch 12 triệu đồng - nếu không phải bạn hãy nhập mã hủy tại đường link sau…”. Những đường dẫn này thực chất đưa người dùng đến trang web giả mạo, chứa mã độc, đánh cắp thông tin đăng nhập.
Thủ đoạn thứ hai: giả danh tổng đài ngân hàng, CIC… gọi điện thông báo tài khoản “không an toàn”, yêu cầu cung cấp mã OTP. Khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng sẽ ngay lập tức chiếm quyền kiểm soát tài khoản.
Thủ đoạn thứ ba: giả mạo lực lượng Công an, thậm chí là An ninh mạng. Các đối tượng gọi điện thông báo phát hiện giao dịch bất hợp pháp, đe dọa xử lý hình sự, rồi buộc nạn nhân phải cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền để “chứng minh vô tội”.
Thủ đoạn thứ tư: tung tin có thể chỉnh sửa thông tin trong hệ thống CIC, rao bán dịch vụ "xóa nợ xấu". Đây đều là bẫy lừa đảo, đánh vào nhu cầu tài chính của người dân.
Các nhóm đối tượng mà tội phạm thường nhắm đến là: người cao tuổi ít am hiểu công nghệ; học sinh, sinh viên còn thiếu kinh nghiệm xã hội; công nhân, lao động tự do thường xuyên sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng.
Để phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo:
- Luôn cập nhật cảnh báo từ cơ quan Công an, ngân hàng và báo chí chính thống.
- Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, hay thông tin bảo mật cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, kể cả người tự xưng là công an hay nhân viên ngân hàng.
- Không chuyển tiền vào tài khoản lạ, kể cả có tên tương tự cơ quan Nhà nước.
- Khi cần thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng, phải đến trực tiếp quầy giao dịch hoặc sử dụng ứng dụng, website chính thức.
- Người dân hãy chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, nhất là người già và trẻ nhỏ, để cùng nâng cao cảnh giác.
Trong kỷ nguyên số, mỗi cá nhân chính là ‘lá chắn’ đầu tiên bảo vệ tài sản và thông tin của mình. Cảnh giác, tỉnh táo trước mọi lời mời gọi qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội - chính là cách hiệu quả nhất để không trở thành nạn nhân của tội phạm sử dụng công nghệ cao.