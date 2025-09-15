VIDEO: Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu người bệnh trên chuyến bay sang Việt Nam

Tối 14-9, truyền thông Nga đưa tin Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã cấp cứu thành công cho một người đàn ông bị tăng huyết áp cấp trên chuyến bay sang thăm Việt Nam hồi tuần trước.

Theo tờ Rossiskaya Gazeta, trong tối 14-9 mạng xã hội lan truyền thông tin và video về việc một người đàn ông Nga, 50 tuổi, bất ngờ lên cơn tăng huyết áp cấp trên một chuyến bay từ Moscow (Nga) tới Hà Nội (Việt Nam).

Phi hành đoàn đã thông báo và hỏi liệu có nhân viên y tế nào có thể hỗ trợ cấp cứu và trùng hợp, ông Murashko đang có mặt trên chuyến bay để sang thăm và làm việc tại Việt Nam.