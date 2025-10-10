Video AI đẩy loài người vào kỷ nguyên ‘không thể tin vào mắt mình’

Khi hình ảnh không còn là bằng chứng

Tháng này, OpenAI ra mắt ứng dụng Sora cho phép người dùng tạo video chân thực chỉ bằng một đoạn mô tả, ví dụ“cảnh camera hành trình ghi lại một chú chó bị bắt vì ăn trộm thịt bò ở Costco”.

Ứng dụng miễn phí trên iPhone này nhanh chóng gây bão mạng. Người dùng đua nhau tạo clip vui như gấu trúc trên máy bay hay ngôi sao Hollywood đánh nhau theo phong cách anime Nhật Bản. Nhưng bên cạnh niềm vui là mối lo: nhiều người đã lợi dụng Sora để tạo video giả, lan truyền tin sai lệch, thậm chí là cảnh quay tội phạm không có thật.

Công cụ AI tạo video Sora của OpenAI đang gây "bão mạng". Ảnh: YourStory

Sự xuất hiện của Sora - cùng các công cụ tương tự của Meta và Google - báo hiệu “cái chết của sự thật thị giác”: video sẽ không còn là bằng chứng khách quan nữa.