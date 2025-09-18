Victoria Beckham bật khóc vì áp lực

Victoria Beckham là tựa đề bộ phim tài liệu gồm 3 phần sẽ phát sóng trên Netflix ngày 9/10 tới. Trong trailer phim vừa phát hành, người hâm mộ lần đầu tiên có cái nhìn cận cảnh về cuộc sống sau ánh hào quang của vợ chồng Victoria Beckham.

Phim sẽ khắc hoạ sự nghiệp của một ngôi sao khi Vic còn là thành viên của nhóm Spice Girls, hành trình cô khẳng định tên tuổi trong ngành thời trang cũng như áp lực nữ ca sĩ phải gặp phải đến mức giọng ca 51 tuổi phải bật khóc.