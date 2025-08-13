Victor Vũ trải qua 2 lần phẫu thuật tim, cận kề sinh tử vẫn chiến thắng bệnh tật, làm phim kiếm tiền trăm tỉ

Victor Vũ: Đạo diễn tài hoa và cuộc hôn nhân đẹp bên nàng thơ Đinh Ngọc Diệp

Victor Vũ là đạo diễn Việt kiều được giới chuyên môn đánh giá là đạo diễn tài hoa. Anh đã có bằng cử nhân tại Đại học Loyola Marymount. Bộ phim đầu tiên của Victor Vũ đạo diễn là phim ngắn năm 1997 mang tên "Firecracker", anh cũng đạo diễn các bộ phim: Chuyện tình xa xứ - Passport to Love, Cô dâu đại chiến - Battle of the Brides, phim cổ trang võ thuật Thiên Mệnh Anh Hùng - Blood Letter, phim kinh dị Oan Hồn - Spirits, bộ phim bi kịch Buổi sáng đầu năm - First Morning, bộ phim kinh dị tâm lý Giao Lộ Định Mệnh - Inferno và phim kinh dị "Scandal: Bí mật thảm đỏ". Sau đó, Victor Vũ lại tiếp tục cho ra mắt siêu phẩm "Người bất tử" do Quách Ngọc Ngoan đóng chính cũng thu về thành công lớn.

Đạo diễn Victor Vũ trên phim trường.

Năm 2019, Victor Vũ lại trình làng một tác phẩm mang màu sắc văn chương và nhận được thành công rực rỡ với phim điện ảnh "Mắt biếc". Dù không lựa chọn những gương mặt đình đám nhưng bằng tài năng cũng sự chỉn chu trong công việc, đạo diễn Victor Vũ đã khiến khán giả yêu mến sản phẩm của anh.

Vài năm gần đây, đạo diễn Victor Vũ lại tiếp tục tạo ra 2 "bom tấn" phim điện ảnh có giá trị hàng trăm tỷ như: Người vợ cuối cùng, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Với "Thám tư Kiên: Kỳ án không đầu", anh không sử dụng diễn viên đóng chính là ngôi sao mà chọn một gương mặt ít tên tuổi. Theo Victor Vũ chia sẻ với Gia đình&Xã hội, anh chọn diễn viên là phải phù hợp với nhân vật. Diễn viên đó phù hợp và làm "lột xác" nhân vật mới là mục đích anh lựa chọn để mang đến cho khán giả một tác phẩm hay.