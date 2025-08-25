Vi Thị Như Quỳnh: Không cao, nhưng cả thế giới phải ngước nhìn

Người hâm mộ Việt Nam rưng rưng khi chứng kiến từng cú đập của Quỳnh xuyên qua hàng chắn cao sừng sững. Mỗi điểm số là một lời khẳng định: bóng chuyền Việt Nam không còn chỉ biết dựa vào Thanh Thúy, trong bối cảnh Bích Tuyền vắng mặt, mà đang có thêm ngôi sao đủ sức gánh vác khát vọng.

Câu chuyện đẹp nhất diễn ra ngay tại lượt trận mở màn World Championship 2025 ở Thái Lan, gặp đối thủ là Ba Lan. Đội bóng hạng 3 thế giới sở hữu những “người khổng lồ” cao hơn Quỳnh gần 20cm. Nhưng chính ở đó, trong đôi mắt hàng nghìn khán giả, cô gái 1m75 này ghi 20 điểm – trở thành top 10 tay ghi điểm nhiều nhất lượt đầu, chỉ xếp sau những cái tên tầm cỡ thế giới như Magdalena Stysiak.

Thế giới có thể dễ dàng bị cuốn hút bởi những tay đập 1m90, nhưng càng ấn tượng với một VĐV dám viết nên câu chuyện cổ tích từ sự thiếu hụt chiều cao. Quỳnh đang viết nó mỗi ngày. Ở giải CLB châu Á 2025, cô làm cả châu lục sững sờ với 97 điểm toàn giải, giành danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất, góp phần đưa VTV Bình Điền Long An trở thành á quân.

Cô gái sinh năm 2002 trở thành “tay đập thép” của bóng chuyền Việt. Nhưng với khán giả, đó đơn giản là một cô gái dám vượt qua định kiến, để khẳng định: không cao, vẫn có thể vươn tới đỉnh cao.

Như Quỳnh không chỉ là một VĐV. Cô là đại diện cho ý chí vươn lên của những cô gái Việt, cho một thế hệ dám bước ra thế giới bằng niềm tin và sự kiên cường. Trong mỗi cú đập bóng, người ta thấy thấp thoáng cả tuổi thơ lam lũ của cô gái Thái ở miền núi Nghệ An, thấy nụ cười rạng rỡ khi đội tuyển hát quốc ca trên đấu trường quốc tế.

Quỳnh nằm trong số các tay đập thấp nhất ở giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, nhưng cả thế giới vẫn phải ngước nhìn. Vì chiều cao có thể hạn chế vóc dáng, nhưng không bao giờ chạm nổi tới ý chí của một trái tim muốn vươn lên trời xanh.