Vi Thị Như Quỳnh: Không cao, nhưng cả thế giới phải ngước nhìn

Ở tuổi 23, giữa đấu trường khốc liệt của World Championship 2025, một cô gái cao 1m75 – con số khiêm tốn so với chuẩn mực chủ công quốc tế (thường từ 1m83-1m90) – lại khiến cả thế giới phải ngước nhìn. Cái tên ấy là Vi Thị Như Quỳnh, cô gái dân tộc Thái, sinh ra nơi núi rừng Tương Dương (Nghệ An).
Điều đặc biệt là Quỳnh đến với bóng chuyền muộn hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Ở Việt Nam, nhiều VĐV được phát hiện từ 11-12 tuổi, còn ở thế giới, chủ công xuất sắc thường bén duyên sân bóng từ khi mới 9-10 tuổi. Quỳnh bắt đầu tập luyện bài bản năm 15 tuổi – chậm gần nửa thập kỷ so với chuẩn quốc tế. Ấy vậy mà chỉ sau vài năm, từ một thiếu nữ vụng về trên đôi giày thể thao, cô trở thành chủ công số 1 của bóng chuyền nữ Quảng Ninh, rồi liên tục tỏa sáng cùng đội tuyển nữ Việt Nam.
Đằng sau vóc dáng không quá nổi bật là một ý chí khiến người ta rơi nước mắt. Quỳnh vốn sinh ra trong một gia đình dân tộc thiểu số, quãng đường để tới với sân bóng chuyền không hề trải hoa hồng. Thế nhưng, cô đã chọn bước đi bằng tất cả sức mạnh ý chí của một chiến binh quật cường.
Cú bật nhảy đạt tới 290 cm (chiều cao tấn công, tính từ mặt sân đến điểm cao nhất khi bật đập bóng), và chắn bóng 285 cm (chiều cao chắn, tức độ vươn tay cao nhất khi bật chắn) của Quỳnh không chỉ là những thông số khô khan, mà như nhịp tim của một cô gái dám vươn lên từ lưng chừng núi rừng để chạm tới bầu trời.
Câu chuyện đẹp nhất diễn ra ngay tại lượt trận mở màn World Championship 2025 ở Thái Lan, gặp đối thủ là Ba Lan. Đội bóng hạng 3 thế giới sở hữu những “người khổng lồ” cao hơn Quỳnh gần 20cm. Nhưng chính ở đó, trong đôi mắt hàng nghìn khán giả, cô gái 1m75 này ghi 20 điểm – trở thành top 10 tay ghi điểm nhiều nhất lượt đầu, chỉ xếp sau những cái tên tầm cỡ thế giới như Magdalena Stysiak.
Người hâm mộ Việt Nam rưng rưng khi chứng kiến từng cú đập của Quỳnh xuyên qua hàng chắn cao sừng sững. Mỗi điểm số là một lời khẳng định: bóng chuyền Việt Nam không còn chỉ biết dựa vào Thanh Thúy, trong bối cảnh Bích Tuyền vắng mặt, mà đang có thêm ngôi sao đủ sức gánh vác khát vọng.
Thế giới có thể dễ dàng bị cuốn hút bởi những tay đập 1m90, nhưng càng ấn tượng với một VĐV dám viết nên câu chuyện cổ tích từ sự thiếu hụt chiều cao. Quỳnh đang viết nó mỗi ngày. Ở giải CLB châu Á 2025, cô làm cả châu lục sững sờ với 97 điểm toàn giải, giành danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất, góp phần đưa VTV Bình Điền Long An trở thành á quân.
Cô gái sinh năm 2002 trở thành “tay đập thép” của bóng chuyền Việt. Nhưng với khán giả, đó đơn giản là một cô gái dám vượt qua định kiến, để khẳng định: không cao, vẫn có thể vươn tới đỉnh cao.
Như Quỳnh không chỉ là một VĐV. Cô là đại diện cho ý chí vươn lên của những cô gái Việt, cho một thế hệ dám bước ra thế giới bằng niềm tin và sự kiên cường. Trong mỗi cú đập bóng, người ta thấy thấp thoáng cả tuổi thơ lam lũ của cô gái Thái ở miền núi Nghệ An, thấy nụ cười rạng rỡ khi đội tuyển hát quốc ca trên đấu trường quốc tế.
Quỳnh nằm trong số các tay đập thấp nhất ở giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, nhưng cả thế giới vẫn phải ngước nhìn. Vì chiều cao có thể hạn chế vóc dáng, nhưng không bao giờ chạm nổi tới ý chí của một trái tim muốn vươn lên trời xanh.