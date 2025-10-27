Vị thế vững chắc của hàng Việt trên thị trường nội địa

Bên cạnh kết quả tích cực, thị trường trong nước vẫn đối diện nhiều khó khăn. Cạnh tranh từ hàng ngoại nhập về giá cả, mẫu mã và chất lượng ngày càng gay gắt. Tâm lý sính ngoại trong một bộ phận người tiêu dùng vẫn tồn tại, khiến việc truyền thông thay đổi nhận thức trở nên thách thức.

Không chỉ ở đô thị, phong trào “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” cũng lan tỏa sâu rộng tại các địa phương. Hiện đã có 29/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng gần 800 điểm bán hàng Việt - nơi không chỉ tiêu thụ sản phẩm nội địa mà còn trở thành điểm quảng bá văn hóa, du lịch và đặc sản vùng miền. Nhiều địa phương như Thái Nguyên, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đắk Lắk đã chủ động nhân rộng mô hình, góp phần đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Bản thân các doanh nghiệp Việt cũng còn nhiều hạn chế: chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, thiết kế và bao bì chưa bắt mắt, hoạt động truyền thông và xây dựng thương hiệu chưa được chú trọng đúng mức. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn, đầu tư công nghệ mới, hay đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa để đưa vào hệ thống phân phối hiện đại. Thêm vào đó, chi phí logistics cao làm giảm sức cạnh tranh, trong khi kỹ năng xúc tiến thương mại, chăm sóc khách hàng của nhiều doanh nghiệp vẫn còn yếu.

Những hạn chế này cho thấy, để giữ vững “trận địa bán lẻ trên sân nhà”, doanh nghiệp Việt cần bước chuyển mạnh mẽ hơn về tư duy và công nghệ, hướng tới sản phẩm có chất lượng cao, giá hợp lý, bao bì chuyên nghiệp, cùng chiến lược truyền thông sáng tạo và gắn kết người tiêu dùng.

Giữ vững thị trường nội địa không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là chiến lược bảo vệ nền thương mại quốc gia trong thời kỳ hội nhập sâu rộng. Khi hàng Việt ngày càng được nâng tầm, niềm tự hào và lòng tin của người tiêu dùng sẽ trở thành động lực quan trọng giúp doanh nghiệp Việt không chỉ đứng vững trên sân nhà, mà còn tự tin tiến ra thị trường quốc tế.

Thu Loan