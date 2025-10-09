Vì sao Việt Nam lần đầu tiên nằm trong nhóm thị trường bán iPhone 17 sớm nhất cùng Mỹ, Singapore?

Theo công bố của Apple, Việt Nam lần đầu tiên nằm trong nhóm thị trường bán điện thoại Apple sớm nhất cùng Mỹ, Singapore ... khi người dùng có thể nhận iPhone 17 từ ngày 19/9. iPhone thường được mở bán ở những thị trường đã có cửa hàng Apple Store vật lý, trong khi Việt Nam mới có Apple Store Online. Tuy nhiên, một số ít thị trường có doanh số khả quan vẫn nằm trong diện ưu tiên của Apple. Những năm qua, doanh số mở bán iPhone ngày đầu liên tục tăng mạnh, khiến Việt Nam trở thành thị trường quan trọng bậc nhất của Apple trong khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ với VietNamNet về vấn đề này, đại diện Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) cho biết, bên cạnh yếu tố về thị trường, Apple có yêu cầu rất cao về bảo mật thông tin, dẫn tới thông thường sau khi thiết bị ra mắt mới chính thức tiến hành các thủ tục đo kiểm, chứng nhận chất lượng... Trong những năm gần đây, Cục Viễn thông đã phối hợp chặt chẽ với Apple để thu ngắn khoảng cách thời gian ra mắt tại Việt Nam và các thị trường loại 1 của Apple.

“Tới năm 2025, sau một thời gian dài phối hợp và đàm phán, Apple đã chính thức ký kết thoả thuận chứng nhận bảo mật với Trung tâm đo lường Chất lượng Viễn thông, thuộc Cục Viễn thông - Bộ KH&CN. Theo đó công tác đo kiểm, chứng nhận đã được thực hiện bảo mật, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của Apple trước thời điểm công bố chính thức, góp phần quan trọng nâng tầm Việt Nam lên thị trường loại 1 của Apple, kịp thời đưa những thiết bị mới nhất tới tay người sử dụng Việt Nam trong những ngày đầu ra mắt”, đại diện Cục Viễn thông cho hay.