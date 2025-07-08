Vì sao việc tìm kiếm địa điểm tổ chức cuộc gặp Trump - Putin rất khó?

Ông Trump cũng khó được chào đón ở Tehran (Iran). Dù đây là nơi các nhà lãnh đạo Anh, Mỹ và Nga từng gặp gỡ vào năm 1943, nhưng cách đây 6 tuần, Mỹ đã không kích các cơ sở làm giàu uranium của Iran.

Yalta, một thành phố trên bán đảo Crưm, nơi Tổng thống thứ 32 của Mỹ Roosevelt gặp ông Stalin và Thủ tướng Anh Churchil vào đầu năm 1945, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump nhờ tầm quan trọng lịch sử. Tuy nhiên, nơi đây lại không thích hợp với chủ đề của cuộc gặp lần này vì Crưm là khu vực đầu tiên của Ukraine sáp nhập vào Nga vào năm 2014.

Với các yếu tố trên, cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin có thể diễn ra ở Ảrập Xêút hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine được tổ chức.

Hungary cũng là một lựa chọn khả thi do Thủ tướng nước này Viktor Orban có mối quan hệ thân thiết với cả ông Trump lẫn ông Putin. Nước này hồi tháng 4 từng tuyên bố sẽ rời ICC và chào đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Budapest bất chấp lệnh truy nã của tòa quốc tế.

Phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 6/8, ông Trump nói: "Hôm nay, chúng tôi đã có một số cuộc trò chuyện rất tốt đẹp với Tổng thống Putin và rất có thể chúng tôi sẽ kết thúc vòng đàm phán này - kết thúc con đường đó. Con đường đó còn dài và vẫn sẽ còn dài, nhưng rất có thể sẽ có một cuộc gặp gỡ sớm thôi".