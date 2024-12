Vì sao việc chống ngập ở Khu đô thị Vựng Đâng mãi không xong?

Theo lý giải của chủ đầu tư, cơn bão số 3 - Yagi và việc điều chỉnh phương án thi công đã gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án chống ngập tại KĐT Vựng Đâng. Chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành xong tiến độ trước dịp Tết Nguyên đán 2025. Sau gần 20 năm đưa vào sử dụng, Khu đô thị lấn biển Vựng Đâng nằm trên địa bàn phường Yết Kiêu Cũ (nay là Trần Hưng Đạo), thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bị lún sâu, dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi thủy triều lớn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 400 hộ dân. Sau khi bị phản ánh nhiều lần, chủ đầu tư là Công ty CP xây dựng công trình 507 (công ty 507) đã trình thành phố Hạ Long dự án cải tạo 22 tuyến đường với tổng chiều dài 3 km, diện tích mặt đường 23.665 m2 và cải tạo sửa chữa 23.747 m2 vỉa hè, 413 hố trồng cây, 272 hố thu nước. Thời gian thực hiện đến tháng 11/2024 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư mới xử lý xong tuyến đường chính dài 1,3 km, các hạng mục còn lại vẫn đang bỏ ngỏ hoặc thi công cầm chừng, hằng ngày người dân phải tự lát lại vỉa hè để lấy lối vào nhà. Sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh, đại diện Công ty 507, thừa nhận tiến độ dự án thực tế bị chậm so với kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân dự án chậm do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 - yagi cùng với việc phương án thi công cần phải điều chỉnh lại. Cụ thể, theo phương án ban đầu, chủ đầu tư thi công đồng loạt trên toàn tuyến đường 3 km, bao gồm đổ đá mạt, lu lèn để lấy mặt phẳng, đồng thời cải tạo lại các tuyến vỉa hè, nâng cao hố thu gom nước mặt... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự có nhiều bất cập, do tuyến đường nằm giữa khu dân cư. Việc thi công không thể thực hiện liên tục, bị gián đoạn để tránh gây ảnh hưởng tới giờ sinh hoạt của người dân. “Chúng tôi chuyển từ việc làm đồng loạt sang thi công từng đoạn, trước mắt là hoàn thiện hai trục đường chính dài khoảng 1,3 km, nâng hố thu gom nước. Chúng tôi đang đốc thúc các nhà thầu đổi phương án sớm xử lý 1,7 km tuyến đường nhánh còn lại”, đại diện Công ty 507 cho biết. Ngoài ra, việc đối ứng và sắp xếp nguồn vốn của công ty cho việc cải tạo cũng gây cản trở tới tiến độ thi công. Ông Nguyễn Xuân Trường, Bí thư phường Trần Hưng Đạo, cho biết sau khi dư luận và báo chí phản ánh, phường đã có báo cáo gửi Thành ủy Hạ Long; đồng thời phường tổ chức cuộc họp gồm đại diện các phòng, ban của thành phố Hạ Long và Công ty 507. “Chúng tôi đã 2 lần làm việc với chủ đầu tư. Họ cũng trao đổi những khó khăn liên quan đến nguồn vốn và đưa ra điều chỉnh phương án thi công. Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện cải tạo 1,7 km tuyến đường còn lại xong trước Tết Nguyên đán 2025”, ông Trường nói. Tuyến đường tại Khu đô thị lấn biển Vựng Đâng bị xuống cấp trong nhiều năm gây ảnh hưởng đến người dân thuộc Khu 5 và 6 Yết Kiêu, nhiều cuộc họp tiếp xúc cử tri, người dân sinh sống ở đây đã phản ánh, có đơn thư khiếu nại liên tục lên các cấp. Phường Yết Kiêu cũ (nay là Trần Hưng Đạo) đã ra nhiều văn bản đôn đốc công ty 507 sớm xử lý dứt điểm vấn đề này. Khu đô thị Vựng Đâng do Công ty CP xây dựng công trình 507 làm chủ đầu tư. Năm 2002, tỉnh Quảng Ninh phê duyệt cho đơn vị này đổ đất thực hiện dự án khu đô thị lấn biển trên nền địa hình chủ yếu là bãi bồi sú vẹt, bùn nhão, cát và có điều kiện địa chất yếu và tương đối phức tạp. Sau hơn 20 thực hiện dự án, khu đô thị này xuất hiện nhiều bất cập liên quan đến mặt bằng. Toàn bộ dự án bị lún 0,2-1 m dẫn đến thủy triều lớn, nước biển theo đường cống thoát nước xâm lấn vào lòng đường gây ngập lụt cục bộ. Ước tính, diện tích bị ảnh hưởng do triều cường lên đến 13.000 m2. Quốc Nam