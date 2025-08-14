Vì sao Trường ĐH Văn Lang không được bồi thường gần 9.000m2 đất dự án rạch Xuyên Tâm?

Ngày 9/8, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, đơn vị vừa có văn bản yêu cầu Trường ĐH Văn Lang bàn giao gần 9.000m2 đất nằm trong phạm vi dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trước đó, vào ngày 23/7, Văn phòng UBND TP.HCM đã giao đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra phản ánh của Trường ĐH Văn Lang về phần đất bị ảnh hưởng dự án.
Ngày 7/8, sở đã họp với UBND phường An Nhơn, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và đại diện nhà trường về đề nghị được bồi thường diện tích 8.909m2 đất mà Trường ĐH Văn Lang đã mua và bồi thường cho các hộ dân trước đây.
Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý cho thấy Quyết định 813/QĐ-TTg ngày 7/9/1998 giao cho Trường ĐH Văn Lang 52.766m2 đất, trong đó 5.486m2 được giữ lại để mở rộng đường và làm hành lang bảo vệ rạch Lăng Lớn.
Năm 2015, UBND TP.HCM điều chỉnh diện tích giao còn 49.343m2; phần 8.909m2 thuộc hành lang bảo vệ rạch và đường giao thông quy hoạch, chỉ tạm giao cho trường sử dụng, sau đó phải bàn giao lại cho địa phương quản lý.
Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường kết luận kiến nghị bồi thường của Trường ĐH Văn Lang không có cơ sở pháp lý, đồng thời yêu cầu nhà trường bàn giao diện tích đất nói trên cho UBND phường An Nhơn, Ban Quản lý dự án và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Gò Vấp trước ngày 10/8 để kịp tiến độ thi công gói thầu XL-03.
Trường hợp tiếp tục kiến nghị, việc bàn giao vẫn phải thực hiện đúng kế hoạch, song song chờ cơ quan thẩm quyền giải quyết.
Trong ngày 8/8, Trường ĐH Văn Lang cũng đã có có văn bản gửi UBND TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cùng các đơn vị liên quan, đề nghị lùi thời gian tập kết thiết bị, nhân công thi công gói thầu XL-03 thuộc dự án rạch Xuyên Tâm từ ngày 10/8 sang 20/8.
Theo PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng nhà trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị sẽ triển khai thi công trong phạm vi khuôn viên nhà trường vào ngày 10/8. Việc này nhà trường không đồng ý vì các phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất 8.909m2 chưa được giải quyết dù đã gửi nhiều văn bản và đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng. Nhà trường cũng chưa nhận được quyết định giải quyết khiếu nại từ UBND phường An Nhơn.
Ngoài ra, trước khi thi công, nhà trường yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu trình bày, thống nhất lại phương án phân luồng giao thông, kế hoạch thi công chi tiết và biện pháp an toàn, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hàng nghìn sinh viên, giảng viên, nhân viên trong suốt thời gian thi công.
Đặc biệt, từ ngày 14 - 17/8, Trường ĐH Văn Lang sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 9.000 sinh viên với sự tham dự của khoảng 16.000 phụ huynh và người thân. Nhà trường lo ngại việc tập kết thiết bị, nhân công trước thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến công tác tổ chức và an toàn sự kiện.
Từ những vấn đề trên, Trường ĐH Văn Lang đề nghị dời thời gian tập kết thiết bị, nhân công để chuẩn bị thi công gói thầu XL-03 sang ngày 20/8, sau khi hoàn tất thủ tục kiểm kê và thống nhất phương án phân luồng, kế hoạch thi công. Nhà trường cũng cam kết sẽ bàn giao mặt bằng để dự án triển khai trong thời gian này.