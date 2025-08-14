Vì sao Trường ĐH Văn Lang không được bồi thường gần 9.000m2 đất dự án rạch Xuyên Tâm?

Ngày 9/8, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, đơn vị vừa có văn bản yêu cầu Trường ĐH Văn Lang bàn giao gần 9.000m2 đất nằm trong phạm vi dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

Gần 9.000m2 đất chưa được Trường ĐH Văn Lang bàn giao để làm dự án rạch Xuyên Tâm. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trước đó, vào ngày 23/7, Văn phòng UBND TP.HCM đã giao đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra phản ánh của Trường ĐH Văn Lang về phần đất bị ảnh hưởng dự án.

Ngày 7/8, sở đã họp với UBND phường An Nhơn, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và đại diện nhà trường về đề nghị được bồi thường diện tích 8.909m2 đất mà Trường ĐH Văn Lang đã mua và bồi thường cho các hộ dân trước đây.