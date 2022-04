Vì sao trẻ cần có sự riêng tư?

Cha mẹ không nên xem điện thoại hoặc nhật ký của con.



Thể hiện sự tin cậy

“Điều quan trọng là phải cho thanh, thiếu niên không gian mà chúng cần. Song, hãy nhớ rằng, không phải lúc nào thanh, thiếu niên cũng sẵn sàng đối phó với thế giới người lớn khi ở một mình. Con vẫn cần cha mẹ. Không có gì lạ khi thanh, thiếu niên đưa ra quyết định nhanh chóng. Không phải lúc nào trẻ cũng suy nghĩ thấu đáo về hậu quả của những lựa chọn đó”, bà Morin chia sẻ.

Do đó, thanh, thiếu niên vẫn cần sự tư vấn và hỗ trợ từ cha mẹ. Trẻ cũng cần thường xuyên giao tiếp với phụ huynh. Để con riêng tư không giống với việc tự do kiểm soát. Vì vậy, cha mẹ phải tìm cách cân bằng giữa nhu cầu về quyền riêng tư của con và phụ huynh. Nhờ đó, đảm bảo an toàn và bảo mật cho trẻ.

Sự cân bằng phù hợp

Một cách để xác định nơi mà những ranh giới đó tồn tại là cha mẹ cần tự hỏi đâu là điều mình thực sự cần biết và không. Ví dụ, cha mẹ cần biết trẻ sẽ đi đâu, đi cùng với ai và khi nào về nhà.