Vì sao TP.HCM nóng lòng muốn đón khách quốc tế ngay trong tháng 12?

TP.HCM đã sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện để tổ chức các tour an toàn, tái hồi phục du lịch - Ảnh VŨ PHƯỢNG

Qua rà soát, thống kê, trên địa bàn thành phố có hơn 50% cơ sở lưu trú hạng 3 sao/tương đương tạm ngưng hoạt động, các cơ sở lưu trú hạng 4 sao và 5 sao/tương đương hoạt động cầm chừng. Doanh thu lưu trú giảm 70% so với năm 2019, doanh thu hoạt động ăn uống giảm 80%, nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ khác giảm 68%, lượng lao động giảm 35%.

Bên cạnh đó, phác đồ, phương pháp điều trị cho người F0 đạt nhiều hiệu quả tích cực nên số ca tử vong và số ca mắc mới xu hướng đang giảm dần... Người dân và doanh nghiệp của thành phố cũng đã dần thích nghi với trạng thái dịch bệnh và tích lũy được nhiều kinh nghiệm, bài học quý giá trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với riêng ngành du lịch, từ tháng 4 khi đại dịch bùng phát, TP.HCM đã triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố và tự đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.

Theo thống kê tại địa chỉ http://safe.tourism.com.vn, có 1.178 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố đã đăng ký thành công và tự đánh giá an toàn Covid-19. Đồng thời, triển khai quy trình mẫu xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp lữ hành và khu, điểm du lịch trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tiếp đến, nhằm chuẩn bị cho việc khôi phục hoạt động của ngành du lịch thành phố trong quý 4, từ tháng 6, UBND TP đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố (bao gồm doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú du lịch). Đây là cơ sở quan trọng để triển khai Kế hoạch phục hồi hoạt động ngành du lịch thành phố giai đoạn đến cuối năm 2021 và năm 2022.

Bên cạnh việc chú trọng nâng chất các sản phẩm du lịch, đặc biệt là phát triển các dòng sản phẩm chủ lực, có thương hiệu riêng, TP.HCM cũng đang tích cực từng bước tái khởi động chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh thành trong cả nước theo hướng hợp tác đa phương, khai thác lợi thế cạnh tranh của mỗi địa phương để tạo những sản phẩm du lịch liên kết, có sức hấp dẫn, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao mức chi tiêu của du khách. Hiện các địa phương đang rà soát chọn vùng xanh để kết nối tour, tuyến, khách sẽ đáp ứng nhu cầu, ngành có cơ hội phục hồi nhanh bền vững trong thời gian tới.

Ngoài ra, ngành du lịch thành phố đã tập trung nghiên cứu các thị trường du lịch quốc tế đã kiểm soát dịch Covid-19 và là thị trường tiềm năng để đặt trọng tâm các hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch. Chương trình chuẩn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ “Thành phố Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị - Giai đoạn 2021 - 2030” đã được xây dựng.

"Do đó, việc triển khai hộ chiếu vắc xin tại TP.HCM là hoàn toàn phù hợp. Hộ chiếu vắc xin là giải pháp để thành phố nói riêng và cả nước nói chung sống chung với đại dịch, sớm mở cửa trở lại ngành du lịch đang bị đóng băng, góp phần phát triển kinh tế" - lãnh đạo UBND TP.HCM khẳng định.