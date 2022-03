Vì sao thuyền trưởng ca nô tự ý tháo "thiết bị rất quan trọng" sau tai nạn?

Sáng 3/3, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết, cơ quan điều tra đã thu hồi thiết bị trên ca nô mang biển kiểm soát QNa 1152 do ông Lê Sen (thuyền trưởng) tự ý lấy ra khỏi ca nô sau tai nạn.

Đại tá Nguyễn Hà Lai cho hay, sau khi phát hiện thiết bị không còn trên ca nô, lực lượng công an liên hệ với ông Lê Sen thì ông đã mang lên nộp. Theo thuyền trưởng khai báo, lý do tháo ra do sợ bị nước biển ngấm vào làm hư hỏng thiết bị.

Theo xác định, các "thiết bị quan trọng" trên ca nô gồm bộ đàm, máy thông tin liên lạc, radar và thiết bị định vị. Các thiết bị đã ngấm nước biển nên lực lượng chức năng đang đề nghị các cơ quan có chuyên môn tiến hành trưng cầu giám định, khai thác thông tin trên các thiết bị này.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương tiến hành điều tra, thu thập tài liệu làm rõ vụ tai nạn. Công an tỉnh Quảng Nam cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Sen.