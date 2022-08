Vì sao thuê căn hộ ở New York đang trở nên xa xỉ?

Theo các chuyên gia, có người thể hiện thái độ chờ đợi, trong khi có người hiện nay hoàn toàn trông chờ vào sự cảm thông của các chủ nhà.

“Nhân viên của tôi bị tăng 700 USD tiền thuê nhà - nó thật là vô lý. Tôi nghĩ rằng nên có một con số giới hạn tăng giá hàng năm. Tôi không nghĩ rằng giá vượt quá 100 USD, nhưng thậm chí đó là rất nhiều”, Jerry Weinberger chia sẻ.

Trước đó, theo báo cáo của công ty môi giới bất động sản Douglas Ellima được New York Times đăng tải, giá thuê nhà tại Mỹ đã tăng 2% so với tháng 4 và tăng hơn 25% so với tháng 5/2021.

Báo cáo cũng cho biết, tại khu vực quận Manhattan, trung tâm kinh tế và thương mại của New York, giá nhà trung bình đã chạm ngưỡng 4.975 USD vào tháng 5. Đây cũng là mức giá thuê nhà trung bình cao nhất từ trước đến nay tại khu vực này.