Vì sao thủ môn Nguyễn Filip không thi đấu trận gặp tuyển Lào?

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã lựa chọn thủ môn Đình Triệu bắt chính trong trận mở màn ASEAN Cup, thay vì Nguyễn Filip. Thủ môn Nguyễn Filip chưa có cơ hội thi đấu tại ASEAN Cup. Ảnh: Minh Dân Tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên tại ASEAN Cup (tên gọi cũ là AFF Cup) 2024. Dù gặp nhiều khó khăn trong 45 phút đầu tiên, song các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã vượt qua đối thủ với tỉ số 4-1, nhờ các pha lập công của Hai Long, Tiến Linh, Văn Toàn và Văn Vĩ. Đáng chú ý, trong trận đấu này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã lựa chọn thủ thành Nguyễn Đình Triệu trong khung gỗ tuyển Việt Nam, thay vì Nguyễn Filip. Điều này cũng khiến nhiều người hâm mộ đặt dấu hỏi, bởi thực tế, Filip có trình độ chuyên môn, kỹ năng tốt nhất trong số 3 thủ môn và đang duy trì phong độ ổn định. Tuy nhiên, dưới góc độ của huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông có lý do để đưa ra quyết định này. Rất có thể ông Kim Sang-sik muốn trao cơ hội cho Đình Triệu thể hiện, cũng xem như một bài kiểm tra tâm lý và chuyên môn của thủ thành câu lạc bộ Hải Phòng. Bản thân Đình Triệu chưa có cơ hội ra mắt tuyển Việt Nam trong những trận đấu chính thức và giao hữu trước đó. Do vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc tạo điều kiện để anh có trận đấu đầu tiên bắt chính cho đội tuyển quốc gia. Thủ môn Đình Triệu bắt chính trong trận đấu tuyển Việt Nam gặp Lào, cũng là trận ra mắt chính thức của anh. Ảnh: Minh Dân Trong hiệp 1, dù tuyển Lào ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng thực tế, mảng miếng tấn công, khả năng dứt điểm của cầu thủ Lào còn hạn chế và Nguyễn Đình Triệu đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Sang hiệp 2, thủ môn sinh năm 1991 vẫn thi đấu ổn định. Song, ở cuối trận, anh mắc lỗi khi chuyền bóng lên tạo cơ hội cho đối phương, buộc Duy Mạnh phải phạm lỗi với cầu thủ Lào trong vòng cấm và tuyển Việt Nam bị thổi phạt penalty. Nhìn chung, màn trình diễn của Đình Triệu trong ngày ra mắt tuyển Việt Nam khá tốt. Anh có thêm vài lần cứu thua cho đội nhà trước những cú dứt điểm của đối thủ. Ngoài ra, một lợi thế khác của Đình Triệu so với Nguyễn Filip đó là khả năng giao tiếp với các đồng đội. Vốn tiếng Việt của thủ thành Việt kiều chưa tốt, ít nhiều gặp khó trong việc trao đổi thông tin và chỉ huy hàng phòng ngự. Đây cũng có thể là lý do huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn Filip Nguyễn có thêm thời gian chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Ở lượt trận tiếp theo, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Indonesia trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ). Trước đối thủ đẳng cấp hơn, nhiều khả năng thủ môn Filip Nguyễn sẽ ra sân thi đấu.