Vì sao thời trang second-hand ngày càng được yêu thích?

Thị trường thời trang second-hand ước tính có thể đạt giá trị 64 tỷ USD trước năm 2025. Liên quan đến sức nóng của trào lưu này bên trong những kinh đô thời trang lớn, Wilson Griffin, nhà sáng lập Recurate - trang web bán hàng chuyên kết nối người mua với người mua để trao đổi sản phẩm cũ đồng giá - nhận xét: “Ngày nay, ngành may mặc có tính liên kết rất cao. Thị trường đồ cũ rất tiềm năng nhưng các thương hiệu sẽ phải chọn cách linh hoạt kết nối để đạt thành công; nhất là khi khách hàng đang ngày càng ưa chuộng xu thế dùng sản phẩm cũ nhưng đảm bảo chất lượng, với tiêu chí tiết kiệm chi tiêu lẫn bảo vệ môi trường”.

Năm 2019, thương hiệu thời trang nữ chuyên về trang phục công sở M.M.LaFleur (trụ sở tại New York, Mỹ) cũng từng xây dựng thành công chiến dịch bán hàng second-hand. Nữ doanh nhân gốc Á Sarah Miyazawa LaFleur, Giám đốc sáng lập hãng, chia sẻ: “Cảm hứng lớn cho dự án đến từ nhà thiết kế Eileen Fisher, một phụ nữ tiên phong trong phong trào xanh hóa ngành thời trang hiện nay. Đại dịch xuất hiện kéo theo việc nhiều người phải thay đổi công việc, lối sống, cùng với đó là thói quen ăn mặc.

Tiềm năng tại châu Á

Ở phương Đông, thời trang second-hand đang cho thấy những bước tiến đáng hoan nghênh. Theo khảo sát từ Vestiaire Collective, diễn đàn điện tử đa quốc gia về thời trang second-hand, Louis Vuitton, See by Chloé và Off White hiện là các thương hiệu dẫn đầu trong thị trường mua bán đồ cũ thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Prada cũng đạt mức lợi nhuận cao hơn gần 40% tại châu Á nhờ chương trình thu mua, bán lại dòng sản phẩm quần áo, phụ kiện vintage (cổ điển).

Sự tăng trưởng của trào lưu second-hand đã được kiểm chứng ở thị phần thời trang phổ thông lẫn cao cấp. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia phương Đông, sức mua của các sản phẩm may mặc cũ đang tăng tương đối chậm. Điều này chủ yếu xuất phát từ tư duy “chuộng đồ mới thay vì mua lại”. Thêm vào đó, khâu quảng bá của nhiều đơn vị bán lẻ vẫn còn hạn chế.

Theo Sarah Garner, Giám đốc sáng lập Retykle, thương hiệu thời trang second-hand cho trẻ em có trụ sở tại Hồng Kông, tín hiệu đổi mới tích cực qua thông điệp bền vững hóa ngành thời trang đang được hưởng ứng rộng rãi. “Qua cuộc khảo sát chúng tôi thực hiện mới đây, nhiều khách hàng châu Á tiết lộ lý do hàng đầu họ muốn mua sắm các sản phẩm second-hand: không phải vì ưu đãi về giá mà là để tránh lãng phí quần áo, từ đó giúp bảo vệ môi trường” - Sarah Garner cho hay.

Xây dựng vòng tuần hoàn xanh và sạch đúng nghĩa, giảm tối thiểu tình trạng sản xuất dư thừa là mục tiêu quan trọng của ngành may mặc. Với trào lưu dùng hàng second-hand, chúng ta có thể chủ động tạo ra sự khác biệt ngay từ bây giờ. “Việc khuyến khích thói quen mua lại, tái sử dụng đồ cũ chất lượng tốt mang đến lợi ích kép với doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng. Tôi tin, sắp tới tại châu Á, các sản phẩm second-hand sẽ đóng vai trò không nhỏ giúp thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về thời trang hiện đại” - Garner bày tỏ.