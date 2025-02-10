Vì sao tài xế nên trả thẳng vô-lăng khi dừng đỗ xe?

Nhiều tài xế, đặc biệt là người mới lái, thường có thói quen đỗ xe xong để nguyên vô lăng lệch trái hoặc phải. Đây là một thói quen không tốt cần phải điều chỉnh.

Các chuyên gia khẳng định: trả thẳng bánh xe trước khi tắt máy là một quy tắc nhỏ nhưng quan trọng giúp đảm bảo an toàn và tuổi thọ cho xe.

Các tài xế giàu kinh nghiệm luôn trả thẳng lái khi dừng đỗ xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ba lý do quan trọng nên trả thẳng lái

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Nghiêm Xuân Đỉnh – Phụ trách đào tạo tại Trung tâm Đào tạo lái xe LOD (Hà Nội), nhấn mạnh việc trả thẳng lái không chỉ "đẹp mắt” tại vị trí đỗ mà còn mang ý nghĩa thực tế về an toàn và kỹ thuật.

“Trong các buổi đào tạo, tôi luôn bắt buộc học viên đỗ xe gọn gàng và trả thẳng lái trước khi rời khỏi xe. Đây là thói quen cần rèn từ đầu, vì lợi ích lâu dài cho cả người lái và phương tiện”, anh Đỉnh nói.

Theo vị chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo thực hành lái xe này, việc luôn phải trả thẳng vô-lăng đến từ 3 lý do chính: