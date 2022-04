Vì sao Sơn Tùng M-TP không còn lặng im như thói quen cũ?

Tối 29/4, Sơn Tùng M-TP đã đăng đàn xin lỗi và chủ động dừng phát hành MV There's No One At All sau khi bị chỉ trích dữ dội. Vì có cảnh tự sát trong MV nên Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị dừng lưu hành sản phẩm này.

Theo giới chuyên gia phân tích, so với những ồn ào trước đây, quy mô khủng hoảng của There's No One At All đã lớn hơn rất nhiều.

Vì những khủng hoảng về chuyên môn âm nhạc trong quá khứ nằm trong phạm vi nhỏ, chỉ dính dáng đến Sơn Tùng hoặc một số ít cá nhân khác, hoặc nếu liên quan đến lùm xùm tình ái, chỉ có khoảng 3 người liên quan đến sự việc.

Nhưng trong MV mới của Sơn Tùng với cái kết tiêu cực dường như đã đi xa hơn khi động đến vấn nạn xã hội giữa bối cảnh đầy nhạy cảm khi liên tiếp nhiều vụ học sinh nhảy lầu đang diễn ra.

Không chỉ chọn sai thời điểm ra mắt, mà Sơn Tùng dường như đang vô tình có động thái cổ suý cho việc tự tử ngay trong chính sản phẩm âm nhạc của mình, gây ra hậu quả tai hại khó lường. Bởi lẽ anh đang là thần tượng của rất nhiều khán giả trẻ và có tầm ảnh hưởng với công chúng.

Tuy nhiên, nhìn ở 1 khía cạnh khác thì cuộc khủng hoảng lần này chỉ là "giọt nước tràn ly", khi mà hàng loạt scandal cũ vẫn chưa được Sơn Tùng giải quyết triệt để, khiến khán giả dần mất kiên nhẫn.

Chính bởi sự cố lần này có mức độ ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng lan ra đến toàn xã hội, Sơn Tùng đã buộc phải có động thái khác hẳn so với mọi khi.