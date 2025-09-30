Vì sao sau bão số 10 Bualoi, lốc xoáy liên tiếp xuất hiện ở miền Bắc?

Sau khi bão số 10 Bualoi suy yếu, miền Bắc ghi nhận nhiều trận lốc xoáy xuất hiện liên tiếp. Các chuyên gia khí tượng đã đưa ra những lý giải bước đầu về nguyên nhân và cơ chế hình thành hiện tượng này.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 Bualoi có đặc điểm hoàn lưu phía bắc tâm bão mạnh và rộng hơn so với phía nam.

Đây cũng là đặc điểm chung của hầu hết các cơn bão. Phía rìa bắc của bão thường nằm giáp với áp cao cận nhiệt đới, khiến khu vực này có gradient khí áp lớn hơn. Đồng thời, sự khác biệt về nhiệt độ, áp suất và độ ẩm giữa khối khí phía bắc và khối khí trong tâm bão cũng rõ rệt hơn. Sự tương tác giữa hai khối khí này làm gia tăng khả năng xảy ra mưa giông và thường tạo ra gió mạnh hơn ở phía bắc tâm bão.