Vì sao rượu bia vẫn bị 'cấm cửa' khi hàng quán bán tại chỗ?

Cũng theo bà Phong Lan, đề xuất chưa cho phép bán rượu, bia đối với cơ sở dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ chỉ là tạm thời, nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, TP HCM trở thành "vùng xanh" thì sẽ có thêm nhiều hoạt động kinh tế được trở lại.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn, các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực phải thực hiện nghiêm túc những quy định về an toàn thực phẩm, quy định về phòng chống dịch và đạt 6 tiêu chí.