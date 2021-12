Vì sao quận 10 chuyển màu thành "vùng cam"?

Your browser does not support the audio element.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 20/12, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch UBND quận 10, cho biết, theo thông báo cấp độ dịch, trong tuần qua, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn có sự gia tăng khiến đơn vị này tăng từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 của dịch Covid-19. Tuy nhiên, sự gia tăng số ca F0 trên địa bàn không nằm ngoài tầm kiểm soát.

Cụ thể, hiện tại, toàn địa bàn TPHCM đang thực hiện chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc Covid-19. Các lực lượng của quận 10 cũng tập trung thực hiện chiến dịch này.