Vì sao Phó trưởng Công an và Phó Viện trưởng VKSND huyện Vũ Thư bị bắt?

Từ cuối tháng 10/2020 đến nay, tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã có 3 cán bộ Công an huyện, 2 cán bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Vũ Thư, trong đó có 2 người là lãnh đạo chủ chốt, đã bị Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố, bắt giam.

Cụ thể, vào ngày 2/12, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Đức Tuấn (SN 1985), Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư; Phạm Thị Thu Hiền (SN 1977), Phó Viện trưởng VKSND huyện Vũ Thư và Nguyễn Hoàng Hà (SN 1976), Kiểm sát viên VKSND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Điều tra viên Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can (Ảnh: CQĐT).

Các bị can bị khởi tố về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" theo quy định tại khoản 2 Điều 369 Bộ luật hình sự.