Vì sao 'phía đông trồng lựu hốt vàng, phía tây trồng hồng hốt bạc'?

Theo quan niệm dân gian, đông và tây là hai phương vị phát tài. Do vậy, người xưa cho rằng nếu trồng cây lựu ở phía đông, cây hồng ở phía tây, gia đình sẽ ngày càng giàu sang, phát đạt.

Hoa và quả lựu có màu đỏ tươi. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Khi mùa hè đến, những quả lựu sai trĩu trên cây đỏ rực cả góc vườn không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn tạo cảm giác thịnh vượng, là hình ảnh của tài lộc sum suê. Mỗi sáng sớm, ánh sáng ban mai chiếu vào sẽ khiến cây như tỏa ra ánh sáng vàng.

Dân gian có câu "Phía đông trồng lựu hốt vàng" không chỉ nói về vẻ đẹp này, mà còn cho rằng cây lựu sai quả ở hướng đông là dấu hiệu cho thấy gia đình sẽ phát tài, làm ăn thịnh vượng.

Những quả lựu sai trĩu trên cây đỏ rực cả góc vườn khiến cho người ta luôn có cảm giác may mắn đang đến với gia đình. (Ảnh: Wikiohana)

Trong phong thủy, quả lựu, cây lựu luôn gắn với những ý nghĩa tốt đẹp. Theo quan niệm của người xưa, cây lựu tượng trưng cho sự kiên cường, vững chãi. Những chùm hoa lựu đỏ rực được cho là có tác dụng xua đuổi tà khí và điều xui xẻo, mang lại cho gia chủ cuộc sống bình an, ấm no, hạnh phúc. Những quả lựu căng đỏ tựa như những chiếc lồng đèn được cho là biểu tượng của may mắn, tài lộc và cuộc sống vui tươi, thịnh vượng.