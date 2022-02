Vì sao phần lớn xã phường Hà Nội là vùng xanh khi số ca COVID-19 tăng cao?

Trong thông báo mới nhất, hiện Hà Nội vẫn là vùng xanh trong phòng chống dịch. Với hướng dẫn mới của Bộ Y tế về xác định cấp độ dịch COVID-19, dù số ca mắc tăng nhanh nhưng dự báo trong lần công bố tiếp theo, Hà Nội vẫn có trên 80% xã phường vùng xanh.

3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch mới nhất của Bộ Y tế.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, với việc mở cửa toàn bộ các hoạt động sẽ khó tránh khỏi lây nhiễm cộng đồng. Vì vậy, số liệu ca nhiễm hàng ngày không thực sự chính xác và không còn nhiều ý nghĩa ở thời điểm hiện tại.

Bà Hà khẳng định, tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng, nguy kịch, tử vong của Hà Nội đang trong ngưỡng an toàn. Số bệnh nhân cần can thiệp y tế chiếm dưới 4%, số ca nguy kịch, tử vong duy trì ở mức 0,4%. Do đó, chiến lược chống dịch của thành phố hiện không tập trung quá nhiều vào ngăn chặn lây nhiễm, mà chuyển hướng sang điều trị sớm ca chuyển nặng theo từng tầng, qua đó giảm tỉ lệ tử vong.