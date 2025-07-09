Vì sao Phạm Thị Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, không bị xử lý hình sự?

Ngoài các bị can bị xử lý hình sự, Cơ quan điều tra còn xác định Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Phạm Quang Linh), là cổ đông Công ty Chị Em Rọt, góp vốn hơn 1.36 tỉ đồng (chiếm tỉ lệ 13,66%) đã không tham gia vào quá trình bàn bạc, trao đổi với các bị can khác để sản xuất kẹo Kera. Phạm Thị Nhật Lệ không biết về nguồn gốc nguyên liệu để sản xuất kẹo Kera; không nắm được thành phần và tỉ trọng các loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không. Trong quá trình quay quảng cáo tại Đà Lạt và Đắk Lắk thì Lệ đi cùng đoàn nhưng không tham gia cùng Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng quay video quảng bá, giới thiệu và bán kẹo Kera.

Cá nhân Phạm Thị Nhật Lệ căn cứ thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau Kera để giới thiệu thành phần kẹo gồm 10 loại bột rau củ quả (như cải bó xôi rau má, cần tây, chùm ngây, diếp cá, khoai lang tím, bí đỏ, cà rốt, chuối xanh, táo xanh) và sử dụng tài khoản tiktok "Nhật Lệ" để trực tiếp bán hàng theo phương thức tiếp thị liên kết sản phẩm kẹo Kera. Theo đó, Lệ đã bán được 385 hộp kẹo với giá gần 89 triệu đồng và được hưởng tiền hoa hồng là hơn 8,7 triệu đồng.

Nhận thấy mình có trách nhiệm với vai trò là cổ đông Công ty Chị Em Rọt nên ngày 25-8-2025, Phạm Thị Nhật Lệ đã tự nguyện nộp hơn 367 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để cùng các bị can khác khắc phục hậu quả vụ án. Do đó, Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định thấy chưa có cơ sở để xử lý Phạm Thị Nhật Lệ về tội "Lừa dối khách hàng" trong vai trò đồng phạm với Phạm Quang Linh và các bị can khác.