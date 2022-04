Vì sao nhiều phụ huynh Trung Quốc không muốn cho con đi học mẫu giáo?

Trong những năm gần đây, việc nhiều ngôi trường mẫu giáo ở Trung Quốc liên tiếp vướng vào lùm xùm khiến không ít phụ huynh lưỡng lự chuyện gửi con tới trường.

Như hồi đầu tháng Ba, nhiều người được nhìn thấy đứng trước cổng của một ngôi trường mầm mon ở phía đông Trung Quốc. Một người cầm tấm biển hiệu ghi nội dung “Hãy cho chúng tôi biết sự thật, đòi lại công lý cho con chúng tôi”.

Gia đình bé trai chết ở trường mầm non đi đòi lại công lý cho con. (Ảnh: Weibo)

Họ là những người thân của một bé trai (5 tuổi) mang họ Zhao không may đã qua đời trong giờ nghỉ sau bữa ăn trưa tại trường mầm non vào ngày 2/3. Ngôi trường xảy ra sự việc thương tâm nằm ở tỉnh An Huy của Trung Quốc.