Vì sao người Việt kiêng quét nhà trong 3 ngày Tết

Năm nọ, vào mùng một Tết, Như Nguyệt làm vỡ chiếc bình quý nên bị Âu Minh đánh. Như Nguyệt sợ hãi nên chui vào đống rác, sau đó bị Âu Minh lỡ quét đi mất. Kể từ đó, gia đình Âu Minh lại nghèo đi.

Ngoài tục kiêng quét nhà, người Việt cũng kiêng làm vỡ đồ trong ngày Tết để tránh những điều xui xẻo.

Ứng dụng của taboo trong tiếng Anh:

- For Vietnamese, sweep the house during the first three days of Tet is a taboo subject.