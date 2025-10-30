Clip

Vì sao người trẻ Hàn Quốc vẫn quyết sang Campuchia làm việc phạm pháp?

30/10/2025 11:00
Theo Yonhap News, nhiều người trẻ Hàn Quốc vẫn quyết tâm sang Campuchia làm việc dù biết sẽ rơi vào những ổ lừa đảo và phải làm những công việc phạm pháp.

Theo Yonhap News | Video: Korea Now, Yonhap News

