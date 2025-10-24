Vì sao Ngân hàng Nhà nước chưa thể bỏ room tín dụng?

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc thực hiện Nghị quyết số 62/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, đến nay chưa thể chấm dứt hoàn toàn việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Nguyên nhân được NHNN chỉ ra là trong bối cảnh gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn chủ yếu dồn lên kênh tín dụng ngân hàng, nếu không có biện pháp kiểm soát tăng trưởng tín dụng sẽ dẫn đến khả năng lặp lại những hệ lụy như giai đoạn trước năm 2011, gây bất ổn vĩ mô, rủi ro lạm phát gia tăng, đồng thời rủi ro nợ xấu tăng cao, đe dọa an toàn hệ thống ngân hàng.