Vì sao Ngân 98 bị còng tay, chân khi bị khởi tố, bắt tạm giam?

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM cho biết quá trình khởi tố, bắt tạm giam bị can Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai, tạm trú phường Cát Lái, TPHCM) gặp nhiều khó khăn do đối tượng không chấp hành yêu cầu làm việc.

Theo Thiếu tá Bùi Văn Mạnh, trinh sát Đội 6, PC03, Ngân 98 là nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên di chuyển, sinh sống tại các khu chung cư cao cấp và sử dụng nhiều thủ đoạn để né tránh cơ quan chức năng. Khi bị triệu tập, bị can la hét, chống đối, cản trở lực lượng chức năng, buộc công an phải áp dụng các biện pháp khống chế theo quy định.