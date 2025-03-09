Vì sao nên đặt phòng khách sạn từ tầng 3 đến tầng 6

Các chuyên gia an ninh khách sạn nhiều lần khuyến nghị rằng vị trí phòng nghỉ có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ an toàn của du khách. Trong đó, tầng 3 đến tầng 6 được coi là lựa chọn tối ưu.

Chuyên gia an ninh du lịch Drew Dwyer - cựu đặc vụ CIA - chia sẻ trên Condé Nast Traveler: “Không nên lưu trú ở tầng 1 hoặc tầng áp mái. Tầng thấp thường dễ bị đột nhập, còn tầng cao lại bất lợi trong trường hợp phải sơ tán khẩn”.

Theo phân tích, các tầng quá thấp (như tầng 1 hoặc tầng 2) dễ bị kẻ gian tiếp cận qua cửa sổ, ban công, tiềm ẩn nguy cơ bị mất cắp hoặc bị xâm nhập.