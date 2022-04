Vì sao nam giới nên ăn chuối thường xuyên?

Bên cạnh đó, chuối cũng chứa mangan. 0,4mg mangan trong một quả chuối lớn có vẻ không nhiều, nhưng để có sức khỏe tốt nam giới chỉ cần 2,3mg mỗi ngày. Mangan giúp phát triển các mô liên kết, chẳng hạn như các mô được tìm thấy trong gân và sụn, làm cho khoáng chất này đặc biệt quan trọng đối với những nam giới chơi thể thao hoặc có lối sống năng động.

Mangan cũng đóng một vai trò trong khả năng sinh sản của nam giới. Theo đó, việc ăn đủ mangan giúp chất lượng và khả năng vận động của tinh trùng được cải thiện. Mặc dù bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn gặp các vấn đề về khả năng sinh sản, nhưng thêm chuối vào chế độ ăn uống của bạn cũng có thể hữu ích.

Vitamin C là một loại vitamin khác có vai trò bảo vệ khớp khỏi bị tổn thương do nó thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, giúp giữ cho các mô liên kết chắc khỏe và các khớp vận động trơn tru. Ngoài ra, một nghiên cứu cũng chỉ ra rằng vitamin C là một chất dinh dưỡng có thể cải thiện chức năng tim và ngăn ngừa một số vấn đề về mạch vành. Một quả chuối lớn cung cấp 11,8mg vitamin C; nam giới cần 90mg chất dinh dưỡng này mỗi ngày.

Ăn chuối cũng rất tốt cho hệ tiêu hóa của "cánh mày râu" dù thực tế họ ít bị táo bón hơn phụ nữ. Một quả chuối lớn có 3,5g chất xơ, có thể điều chỉnh chức năng ruột, ngăn ngừa cả táo bón và tiêu chảy. Nam giới dưới 50 tuổi cần 38g chất xơ mỗi ngày, trong khi nam giới trên 50 tuổi nên tiêu thụ 30g mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu bạn dễ bị táo bón, bạn nên tránh ăn chuối chưa chín vì chúng có thể ngăn chặn một loại enzyme góp phần vào quá trình chuyển hóa một số carbohydrate.

Chuối tiêu là loại chuối ngon và bổ nhất