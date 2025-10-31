Vì sao mưa lũ dồn dập trong năm 2025?

Các nhà khoa học chỉ ra một số nguyên nhân khiến trái đất năm 2025 hứng chịu loạt hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tại Việt Nam, cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, bão số 9 (Ragasa), bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo)... liên tiếp đổ bộ gây thiệt hại về người và của.

Những ngày qua, khu vực miền Trung, đặc biệt là Huế lại hứng tiếp đợt mưa lớn kỷ lục, nhiều nơi có lượng mưa đạt trên 1.000mm như: Đỉnh Bạch Mã 2.785 mm, Khe Tre 1.484mm, Hương Sơn 1.270mm...

Không riêng Việt Nam, nhiều quốc gia khác tại châu Á, thậm chí châu Mỹ cũng ghi nhận sự "tấn công" liên tiếp của các đợt mưa bão kỷ lục.

Vì sao bão lũ liên tiếp xảy ra?

Những cơn bão dồn dập, có cả siêu bão cho thấy rõ những rủi ro nghiêm trọng mà trái đất nói chung và châu Á nói riêng đang phải đối mặt trước tác động ngày càng khốc liệt của biến đổi khí hậu.

Các nhà khoa học cảnh báo nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ việc sản xuất nhiên liệu hóa thạch nặng nề và hệ thống cơ sở hạ tầng không theo kịp tốc độ đô thị hóa chóng mặt, theo SCMP.