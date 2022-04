Vì sao một trong những cây cầu đẹp nhất Đà Nẵng lại mang danh 'tử thần'?

Lực lượng chức năng thuyết phục người đàn ông có ý định nhảy cầu tự tử ngày 7/3.

Trưa 10/3, cụ ông N.N.K (86 tuổi, quận Thanh Khê) bỏ lại xe đạp ở thành cầu, có ý định trèo qua lan can để tự tử nhưng rất may có người dân kịp thời phát hiện, can ngăn và báo lực lượng chức năng ứng cứu. Cụ ông bộc bạch, thấy bản thân đã già yếu, thường xuyên đau ốm, bệnh tật, không muốn làm phiên gia đình, con cháu nên nghĩ quẩn định nhảy cầu.

Đến tối 11/3, cầu Thuận Phước lại ghi nhận thêm một trường hợp có ý định tự tử. Cụ thể, khoảng 21h, một phụ nữ khoảng 30 tuổi lên cầu định nhảy xuống, nhưng rất may lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục cô gái từ bỏ ý định dại dột.

Tiếp đó vào ngày 12/3, lực lượng cứu hộ phát hiện 2 thi thể gồm 1 nam thanh niên và 1 phụ nữ dưới mố chân cầu Thuận Phước. Theo người dân, vào khoảng 13h cùng ngày, người phụ nữ điều khiển xe mô tô lên cầu bất ngờ trèo qua lan can gieo mình xuống sông tự vẫn. Sự việc diễn ra quá nhanh nên người đi đường không thể can ngăn kịp thời. Khi lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường thì bất ngờ phát hiện thêm thi thể nam thanh niên nghi tự tử vào đêm hôm trước, trên thi thể có một số giấy cầm cố tài sản.