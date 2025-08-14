Vì sao một một loạt tuyến đường ở trung tâm TP HCM bị hạn chế lưu thông từ hôm nay (14-8)?

Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, một số tuyến đường ở trung tâm thành phố sẽ được điều chỉnh giao thông để phục vụ hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước".

Hạn chế giao thông ở khu vực trung tâm TP HCM.

Để đảm bảo trật tự, an toang giao thông, PC08 thông báo như sau:

Tạm ngưng phương tiên lưu thông phục vụ quá trình thi công﻿

Từ 22 giờ ngày 14-8 đến 12 giờ ngày 16-8: Tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn, đoạn từ đường Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa.