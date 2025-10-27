Vì sao miền Trung hứng chịu đợt mưa đặc biệt lớn cuối tháng 10?

Liên quan đến tình hình mưa rất lớn đang xảy ra ở miền Trung, trao đổi với phóng viên, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết:

"Nguyên nhân gây ra đợt mưa đặc biệt lớn ở các tỉnh miền Trung là do tổ hợp hình thế thời tiết là không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên, cộng thêm trường gió Đông ẩm hoạt động từ mực 1.500-5.000m, đây là một trong những hình thế mưa lớn rất điển hình của miền Trung, các đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài đều do tổ hợp thời tiết này gây ra".

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Dự báo trong 2 ngày tới tổ hợp không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới, gió Đông vẫn còn hoạt động mạnh, vì thế từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm, TP. Huế và TP. Đà Nẵng phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 800mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Từ đêm 29 và ngày 30/10 khi gió Đông có xu hướng giảm dần, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Từ đêm 30/10, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở phía Nam và dịch chuyển dần lên phía Bắc của Trung Bộ.

Tổ hợp không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục và gió Đông ẩm hoạt động mạnh đã tạo nên đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài ở miền Trung. Nhiều khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể ghi nhận lượng mưa vượt 800mm, gây nguy cơ cao về ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

"Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", ông Khiêm khuyến cáo.