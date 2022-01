Vì sao MC Đại Nghĩa tuổi 44 vẫn chưa chịu lấy vợ?

Facebook của Đại Nghĩa trở thành nơi cập nhật tiến độ làm thiện nguyện xây cầu, đào giếng, xây nhà, đắp đường, tặng gạo, tặng xe lăn, khuyến học, mổ mắt miễn phí cho người nghèo… Các hoạt động này được duy trì bởi các tài khoản từ thiện do anh điều hành. MC thường xuyên trích tiền cát sê của mình vào các tài khoản hoặc sẽ kêu gọi đóng góp của khán giả trong một số trường hợp cần thiết.

Với MC Đại Nghĩa, sống là để chia sẻ. Ở tuổi 44, anh vẫn chọn cuộc sống độc thân, phụng sự khán giả và giúp đỡ cộng đồng. Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh làm thiện nguyện với bạn bè. Anh cũng thích ăn chay, có lối sống tích cực. Những điều đó khiến MC Đại Nghĩa cảm thấy hài lòng, thanh thản với cuộc sống hiện tại.

Hà Lan