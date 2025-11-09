Vì sao Mark Zuckerberg kiện Meta?

Hàng ngày, Mark S. Zuckerberg – một luật sư chuyên về phá sản ở Indianapolis (Mỹ) – nhận hàng trăm lời mời kết bạn, cuộc gọi nhờ hỗ trợ kỹ thuật mở khóa tài khoản, thậm chí cả thư góp ý về cách cải thiện Facebook.

Trớ trêu thay, chính ông Zuckerberg này lại thường xuyên bị Facebook chặn truy cập vì bị hệ thống gắn cờ là “giả mạo” nhà sáng lập Facebook cùng tên – Mark E. Zuckerberg.

Tuần trước, ông đã nộp đơn kiện Meta – công ty mẹ của Facebook – lên Tòa Thượng thẩm Quận Marion (Indiana), cáo buộc hãng này cẩu thả và vi phạm hợp đồng khi liên tục khóa tài khoản kinh doanh của ông “một cách bất công và vô lý”.

Theo hồ sơ vụ kiện, Facebook đã nhiều lần đưa ra “cáo buộc sai sự thật” rằng ông vi phạm chính sách vì “mạo danh người nổi tiếng” và “không dùng tên thật”. Trên thực tế, ông và CEO Meta không có quan hệ họ hàng.