Vì sao LĐ bóng chuyền thế giới chưa công bố lý do phạt VĐV U21 Việt Nam?

VĐV tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam vi phạm quy định gì tại giải vô địch thế giới 2025 vẫn là một dấu hỏi. Thông tin duy nhất được FIVB đưa ra cho đến hiện tại: "LĐBC Việt Nam và VĐV sẽ được mời cung cấp quan điểm bằng văn bản. FIVB không bình luận thêm về vấn đề này trong khi giải đấu vẫn đang diễn ra".

Bên cạnh đó, FIVB còn để ngỏ khả năng tiếp tục đưa ra một án phạt với LĐBC Việt Nam (VFV), với thông báo: "Tiểu ban Kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ đến Hội đồng Kỷ luật FIVB để đánh giá thêm về các hình phạt tiềm ẩn có thể áp dụng ngoài giải đấu".

Trong những ngày qua, án phạt cấm thi đấu VĐV Việt Nam của FIVB gây nên nhiều tranh cãi cũng như ý kiến trái chiều. Ngay cả phía VFV hiện cũng chưa rõ vì sao VĐV của Việt Nam lại bất ngờ bị phạt nặng như vậy, khiến U21 Việt Nam bị hủy kết quả (xử thua 0-3) ở 4 trận đấu có sự tham dự của VĐV trên.