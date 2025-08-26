Vì sao không nên ngồi bắt chéo chân trên máy bay?

Bác sĩ Neena Chandrasekaran, chuyên khoa hô hấp và chăm sóc tích cực, giải thích trên The Economic Times rằng áp suất không khí trong khoang máy bay vốn thấp hơn mặt đất, khiến việc lưu thông máu chậm lại.

Một trong những tư thế quen thuộc giúp nhiều hành khách cảm thấy thoải mái khi bay là ngồi bắt chéo chân. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo, thói quen này có thể tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe, đặc biệt trong các chuyến bay dài.

“Khi bạn bắt chéo chân, các tĩnh mạch ở bắp chân bị chèn ép, làm máu khó lưu thông, dẫn đến máu đọng lại. Sự ứ đọng này làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) – tình trạng cục máu đông có thể di chuyển lên phổi và gây tắc mạch, đe dọa tính mạng nếu không xử lý kịp thời”, bà Neena nhấn mạnh.

Tổ chức Huyết học Mỹ (ASH) cũng cảnh báo, việc ngồi lâu trong không gian chật hẹp như trên máy bay vốn đã dễ gây cục máu đông. Nguy cơ càng tăng cao khi kết hợp với tư thế bắt chéo chân, bởi máu bị cản trở lưu thông rõ rệt.

Để hạn chế nguy cơ này, bác sĩ Neena đưa ra những khuyến nghị đơn giản. Hành khách nên tranh thủ vận động nhẹ, đứng dậy đi lại trong khoang khi có thể hay đơn giản là duỗi thẳng và xoay cổ chân tại chỗ.