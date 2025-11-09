Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?

Apartment Therapy phân tích, mất điện thoại tại sân bay không chỉ gây phiền phức tức thời mà còn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn là "thông tin cá nhân bị rò rỉ".

TSA khuyến cáo hành khách không nên đặt điện thoại riêng lẻ trên khay kiểm tra. Thay vào đó, mọi người nên để thiết bị điện tử trong một chiếc túi nhỏ có khóa kéo hoặc đặt chung với hành lý xách tay.