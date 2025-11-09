Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?

11/09/2025 18:32

Trong quá trình làm thủ tục an ninh tại sân bay, nhiều hành khách thường đặt điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra. Tuy nhiên, các chuyên gia du lịch cảnh báo đây là thói quen có thể dẫn đến những rắc rối lớn.

Ở khu vực soi chiếu, hành khách thường phải tháo giày, cởi áo khoác, lấy laptop,… nên rất dễ mất tập trung. Trong vài phút lơ đãng, chiếc điện thoại để trên khay có thể bị kẻ gian nhanh tay lấy mất. Theo Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA), mỗi tháng có tới gần 100.000 món đồ bị thất lạc hoặc mất tại khu vực này, trong đó điện thoại chiếm tỷ lệ lớn nhất.

896upilyohkij..jpg
Ảnh minh họa: T+L

Ngoài nguy cơ mất cắp, việc để điện thoại trực tiếp trên khay còn tiềm ẩn rủi ro liên quan đến dữ liệu cá nhân. Điện thoại thông minh lưu giữ vô số thông tin nhạy cảm như tài khoản ngân hàng, hình ảnh riêng tư, thư điện tử hay dữ liệu công việc.

Apartment Therapy phân tích, mất điện thoại tại sân bay không chỉ gây phiền phức tức thời mà còn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn là "thông tin cá nhân bị rò rỉ".

TSA khuyến cáo hành khách không nên đặt điện thoại riêng lẻ trên khay kiểm tra. Thay vào đó, mọi người nên để thiết bị điện tử trong một chiếc túi nhỏ có khóa kéo hoặc đặt chung với hành lý xách tay. 

785ptoliu.jpg
Ảnh minh họa: The Sun

Ngoài ra, hành khách cũng được khuyến khích dán thông tin liên lạc của mình bên ngoài thiết bị điện tử, chẳng hạn như máy tính xách tay, phòng trường hợp hành lý bị thất lạc.

Trang web của TSA nêu rõ: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm và trả lại các món đồ bị thất lạc cho khách hàng. Các thiết bị điện tử không được nhận sau 30 ngày sẽ bị xóa dữ liệu và tiêu hủy theo đúng quy định".

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/vi-sao-khong-nen-de-dien-thoai-truc-tiep-len-khay-kiem-tra-an-ninh-o-san-bay-2441543.html
